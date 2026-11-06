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06.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Freitagabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 28,38 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,8 Prozent auf 28,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,47 USD aus. Mit einem Wert von 28,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 4'564'437 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 51,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 31,32 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.95 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 02.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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