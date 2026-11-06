Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,6 Prozent auf 28,88 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 29,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,65 USD. Zuletzt wechselten 2'205'045 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 51,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie. Am 03.11.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 19.95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.02 Mrd. USD umgesetzt.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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