Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,59 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,59 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 44,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'769'639 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. 34,84 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?
Turing plant Börsengang: US-Expansion und Milliardenbewertung im Visier
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Abend an Fahrt (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.