Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,59 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 44,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'769'639 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. 34,84 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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