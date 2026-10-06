Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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06.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 43,96 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 43,96 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 44,73 USD. Bei 43,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'364'607 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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