Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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05.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer wird am Abend ausgebremst
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,48 USD ab.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 43,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 42,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'694'096 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 35,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,17 Prozent.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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