Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 39,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'726 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 39,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 38,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'007'961 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 33,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit einem Kursverlust von 50,43 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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