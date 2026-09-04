Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’234 0.1%  Dow 53’380 -0.6%  DAX 26’048 0.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’396 0.2%  Gold 4’444 -0.7%  Bitcoin 64’387 -1.9%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 95.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zurich-Aktie im Minus: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings
Suche...
Plus500 Depot

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 39,32 USD nach oben.

Super Micro Computer
32.14 CHF 8.78%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 39,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'726 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 39,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 38,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'007'961 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 33,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit einem Kursverlust von 50,43 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.

Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.3105 38.01 144993739
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten