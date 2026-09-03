Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer legt am Abend zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,9 Prozent auf 37,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 37,89 USD. Mit einem Wert von 36,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'805'319 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 58,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 55,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 48,32 Prozent wieder erreichen.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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