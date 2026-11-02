Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verliert am Abend kräftig

Um 20:26 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,7 Prozent auf 31,06 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 30,96 USD. Bei 33,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'546'330 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,01 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 70,67 Prozent wieder erreichen. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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