Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Montagnachmittag

Das Papier von Super Micro Computer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 33,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'660 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 33,49 USD. Bei 33,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'716'600 Super Micro Computer-Aktien.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 53,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 59,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 41,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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