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02.10.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 44,21 USD nach oben.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 44,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 44,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,74 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'393'773 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 24,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 126,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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