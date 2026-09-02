Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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02.09.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Super Micro Computer. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 36,52 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 36,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. In der Spitze büsste die Super Micro Computer-Aktie bis auf 35,64 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,65 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'118'869 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 58,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 11.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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