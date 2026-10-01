Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 40,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 40,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1'198'719 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 46,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 106,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 11.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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