Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Suche...

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend schwächer

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 36,44 USD abwärts.

Super Micro Computer
30.13 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 36,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Bei 35,73 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'617'483 Super Micro Computer-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 38,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 86,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.

Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.6031 34.73 144993739
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten