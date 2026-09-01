Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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01.09.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 36,44 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 36,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Bei 35,73 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'617'483 Super Micro Computer-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 38,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 86,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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