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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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01.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 35,73 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 4,2 Prozent auf 35,73 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 35,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 36,39 USD. Bisher wurden heute 1'307'064 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Bei 58,78 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit einem Kursverlust von 45,45 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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