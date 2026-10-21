Super Tool: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Super Tool präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 21.44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Tool 34.25 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Super Tool mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch