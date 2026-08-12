Super Tannery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Super Tannery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 INR gegenüber 0.200 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.91 Prozent auf 758.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch