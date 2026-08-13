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13.08.2026 06:37:00
Super Micro Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Super Micro Computer hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.12 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 93.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Milliarden USD in den Büchern standen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.26 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 21.97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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