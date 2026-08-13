Super Micro Computer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super Micro Computer hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2.24 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.430 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.39 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 93.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.97 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4.50 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2.34 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Super Micro Computer im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 76.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53.98 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 30.65 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch