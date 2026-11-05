Super Micro Computer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Super Micro Computer hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.75 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.260 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 297.50 Prozent auf 19.95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch