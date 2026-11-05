Super Micro Computer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Super Micro Computer hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.45 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0.360 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.92 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 304.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.91 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch