Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’298 0.3%  SPI 20’095 0.3%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’011 0.7%  Euro 0.9271 0.1%  EStoxx50 6’286 0.9%  Gold 4’132 1.3%  Bitcoin 53’582 -0.9%  Dollar 0.8122 -0.1%  Öl 92.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grossbank Santander verdient mehr als erwartet
Cico-Aktie: Industriegruppe macht dank Zukäufen klar mehr Umsatz im ersten Halbjahr
Unterschiedliche Möglichkeiten beim Börsengang: Das könnte passieren, wenn die OpenAI-Aktie erst nächstes Jahr kommt?
Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EFG mit tieferem Gewinn wegen wegfallendem Sonderertrag
Suche...

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Server-Boom 22.07.2026 07:39:00

Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Rekord-Orderbestand beflügelt Kurs

Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Rekord-Orderbestand beflügelt Kurs

Der Umsatz von Super Micro Computer bleibt laut vorläufigen Zahlen unter der Analystenschätzung, doch die Bruttomarge fällt fast doppelt so hoch aus wie prognostiziert.

Super Micro Computer
20.24 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen
  • Vorläufige Zahlen zeigen einen Umsatz nahe der Untergrenze der Jahresprognose
  • Bruttomarge übertrifft die eigene Prognose um fast das Doppelte
  • Auftragseingänge von rund 60 Milliarden US-Dollar heben Backlog auf Rekordniveau

Super Micro-Aktie mit Kursfeuerwerk

Super Micro Computer hat am Dienstag nachbörslich eine vorläufige Geschäftsübersicht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Die Reaktion an der Börse fällt deutlich aus: So springt die Super Micro-Aktie an der NASDAQ im nachbörslichen Handel 20,51 Prozent auf 30,73 US-Dollar nach oben. Während die avisierte Umsatzspanne hinter der Analystenschätzung zurück bleibt, liegt die Bruttomarge weit über der eigenen Prognose.

Umsatz nahe der Guidance-Untergrenze

Für das am 30. Juni 2026 beendete vierte Quartal rechnet Super Micro Computer laut eigener Mitteilung mit einem Umsatz nahe der unteren Grenze seiner Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar. Der Analystenkonsens hatte zuletzt mit rund 11,67 Milliarden US-Dollar kalkuliert, damit dürfte das Ergebnis den Erwartungen der Wall Street nicht ganz genügen.

Marge und Auftragsbestand überraschen

Deutlich positiver fällt der Blick auf die Profitabilität aus: Die GAAP- und Non-GAAP-Bruttomarge soll zwischen 15 und 17 Prozent liegen und damit fast doppelt so hoch ausfallen wie die zuvor ausgegebene Prognose von 8,2 bis 8,4 Prozent. Als Grund nennt das Unternehmen einen günstigeren Kunden- und Produktmix. Hinzu kommt ein Rekordwert beim Auftragsbestand: Allein im vierten Quartal gingen nach Unternehmensangaben neue Bestellungen im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar ein, die über künftige Quartale hinweg abgearbeitet werden sollen.

SpaceX-Fantasie treibt die Story

Für Gesprächsstoff sorgt dabei auch der Name SpaceX. Im Juni 2026 hatte Super Micro-Chef Charles Liang auf der Plattform X erklärt, gemeinsam mit SpaceX und xAI innerhalb eines Jahres ein weiteres Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung aufbauen zu wollen. Der aktuelle Rekordauftragseingang nährt am Markt die Erwartung, dass ein Teil davon aus genau diesem Umfeld stammt, auch wenn die jüngste Mitteilung selbst keinen einzelnen Kunden nennt. Unverändert im Raum steht zudem die von Super Micro Computer selbst offengelegte unabhängige Prüfung des Vorstands zu mutmasslichen Exportkontrollverstössen, deren Ausgang die vorläufigen Zahlen und frühere Berichtsperioden noch beeinflussen könnte.

Wie belastbar der Rekordauftragsbestand tatsächlich ist und ob sich die avisierte Marge in harten Zahlen bestätigt, dürfte sich endgültig erst am 11. August zeigen, wenn Super Micro Computer die testierten Quartals- und Jahreszahlen vorlegt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Super Micro Computer und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 8.3757 5.97 144993739
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Lonza-Aktie im Blick: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten