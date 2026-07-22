Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Rekord-Orderbestand beflügelt Kurs

Vorläufige Zahlen zeigen einen Umsatz nahe der Untergrenze der Jahresprognose

Bruttomarge übertrifft die eigene Prognose um fast das Doppelte

Auftragseingänge von rund 60 Milliarden US-Dollar heben Backlog auf Rekordniveau

Super Micro-Aktie mit Kursfeuerwerk

Super Micro Computer hat am Dienstag nachbörslich eine vorläufige Geschäftsübersicht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Die Reaktion an der Börse fällt deutlich aus: So springt die Super Micro-Aktie an der NASDAQ im nachbörslichen Handel 20,51 Prozent auf 30,73 US-Dollar nach oben. Während die avisierte Umsatzspanne hinter der Analystenschätzung zurück bleibt, liegt die Bruttomarge weit über der eigenen Prognose.

Umsatz nahe der Guidance-Untergrenze

Für das am 30. Juni 2026 beendete vierte Quartal rechnet Super Micro Computer laut eigener Mitteilung mit einem Umsatz nahe der unteren Grenze seiner Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar. Der Analystenkonsens hatte zuletzt mit rund 11,67 Milliarden US-Dollar kalkuliert, damit dürfte das Ergebnis den Erwartungen der Wall Street nicht ganz genügen.

Marge und Auftragsbestand überraschen

Deutlich positiver fällt der Blick auf die Profitabilität aus: Die GAAP- und Non-GAAP-Bruttomarge soll zwischen 15 und 17 Prozent liegen und damit fast doppelt so hoch ausfallen wie die zuvor ausgegebene Prognose von 8,2 bis 8,4 Prozent. Als Grund nennt das Unternehmen einen günstigeren Kunden- und Produktmix. Hinzu kommt ein Rekordwert beim Auftragsbestand: Allein im vierten Quartal gingen nach Unternehmensangaben neue Bestellungen im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar ein, die über künftige Quartale hinweg abgearbeitet werden sollen.

SpaceX-Fantasie treibt die Story

Für Gesprächsstoff sorgt dabei auch der Name SpaceX. Im Juni 2026 hatte Super Micro-Chef Charles Liang auf der Plattform X erklärt, gemeinsam mit SpaceX und xAI innerhalb eines Jahres ein weiteres Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung aufbauen zu wollen. Der aktuelle Rekordauftragseingang nährt am Markt die Erwartung, dass ein Teil davon aus genau diesem Umfeld stammt, auch wenn die jüngste Mitteilung selbst keinen einzelnen Kunden nennt. Unverändert im Raum steht zudem die von Super Micro Computer selbst offengelegte unabhängige Prüfung des Vorstands zu mutmasslichen Exportkontrollverstössen, deren Ausgang die vorläufigen Zahlen und frühere Berichtsperioden noch beeinflussen könnte.

Wie belastbar der Rekordauftragsbestand tatsächlich ist und ob sich die avisierte Marge in harten Zahlen bestätigt, dürfte sich endgültig erst am 11. August zeigen, wenn Super Micro Computer die testierten Quartals- und Jahreszahlen vorlegt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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