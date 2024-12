Super Micro-Aktie muss Platz im NASDAQ 100 räumen - Palantir und MicroStrategy rücken nach

• Neubalancing des NASDAQ 100 erfolgt• Palantir und MicroStrategy feiern Aufnahme in den NASDAQ 100• Kursgewinne voraus

Im NASDAQ 100-Index werden die grössten 100 Unternehmen aus dem Techwerteindex NASDAQ Composite gelistet, die nicht aus dem Finanzbereich stammen. Entscheidend für die Indexaufnahme ist neben der Marktkapitalisierung auch ein starkes tägliches Handelsvolumen. Die Bedingungen erfüllt haben unter anderem zwei Aktienunternehmen, die im Jahr 2024 zu den grössten Anlegerlieblingen zählten.

MicroStrategy und Palantir schaffen Indexaufnahme

Wie die NASDAQ Stock Exchange am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, sind im Rahmen der jährlichen Indexüberprüfung die Softwarekonzerne MicroStrategy und Palantir neue Mitglieder in dem renommierten Börsenindex. Umgesetzt werden die Anpassungen ab dem 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend.

Bereits in den letzten Tagen hatte sich abgezeichnet, dass sowohl Palantir als auch MicroStrategy den Sprung in den NASDAQ 100-Index schaffen würden. KI-Profiteur Palantir hatte die Liste der nach Marktkapitalisierung grössten NASDAQ-Unternehmen, die nicht im 100er-Index gelistet sind, mit Abstand angeführt, auch MicroStrategy konnte die meisten in Frage kommenden Unternehmen nach Börsenwert deutlich hinter sich lassen.

Weitere Kursgewinne voraus?

Im bisherigen Jahresverlauf hat die Palantir-Aktie bereits weit über 340 Prozent zugelegt, für den auf Unternehmensebene grössten Bitcoin-Besitzer MicroStrategy ging es sogar um rund 540 Prozent nach oben.

Die nun bekannt gegebene Indexaufnahme könnte die Börsenkurse der Unternehmen weiter antreiben, denn anders als im NASDAQ Composite gibt es im elitäreren Börsensegment NASDAQ-100 eine höhere Sichtbarkeit. Die Neugestaltung des Index zwingt zudem ETF- und Fondsanbieter zur Aktualisierung ihrer Produkte und zum Aktienkauf, um den neuen Index nachzubilden. Dass sich dies regelmässig in höheren Börsenkursen niederschlägt, zeigt auch ein Blick auf die Historie: Zwischen 2014 und 2023 wurden 85 Unternehmen in den NASDAQ 100 aufgenommen, und ihre Aktienkurse stiegen im 12-Monatszeitraum nach ihrer Aufnahme um durchschnittlich 17 Prozent, schreibt "The Motley Fool" mit Blick auf mögliches Kurspotenzial.

Andere Indexauf- und -absteiger

Neben Palantir und MicroStrategy haben auch Axon die Aufnahme in den NASDAQ 100-Index geschafft. Die Kriterien für einen Verbleib nicht mehr erfüllten unterdessen Illumina, Super Micro Computer und Moderna.

