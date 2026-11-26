Super Hi Internationall liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Super Hi Internationall die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Hi Internationall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.80 Milliarden HKD im Vergleich zu 1.67 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch