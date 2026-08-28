Super Hi Internationall stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super Hi Internationall hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.55 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.71 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch