Super Hi Internationall hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Super Hi Internationall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Super Hi Internationall 229.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch