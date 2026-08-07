Super Group (SGHC) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Group (SGHC) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 23.62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Group (SGHC) noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Super Group (SGHC) mit einem Umsatz von insgesamt 684.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch