Super Group (SGHC) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Super Group (SGHC) hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.190 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Group (SGHC) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 611.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 557.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch