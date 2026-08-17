Super Crop Safe: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Super Crop Safe veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Super Crop Safe hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Super Crop Safe im vergangenen Quartal 186.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Crop Safe 94.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch