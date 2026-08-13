Super Bakers (India) legte Quartalsergebnis vor

Super Bakers (India) lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.330 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch