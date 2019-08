Super-Antioxidans Ergothionein erhält von der FDA den GRAS-Status

Wichtige Entscheidung für den Anti-Aging-Markt

Neue Studien enthüllen, dass Ergothionein-Aufnahme mit der Reduzierung milder kognitiver Beeinträchtigung zusammenhängt

RANCHO SANTA MARGARITA, Kalifornien, 22. August 2019 /PRNewswire/ -- Blue California, der Anbieter und Hersteller von Inhaltsstoffen mit Sitz in Südkalifornien, hat bekannt gegeben, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für ErgoActive® (Ergothionein/Ergo) im Rahmen der „beabsichtigten Nutzungsbedingungen" eine Beurkundung als „Generally Recognized as Safe" (Im Allgemeinen als sicher anerkannt – GRAS) ausgestellt hat. Diese Entscheidung ermöglicht Produktherstellern die Aufnahme des wirksamen Antioxidans-Präparates in eine Reihe vermarktbarer Verbraucherprodukte, darunter Anwendungen der Bereiche Kosmetik, Schönheit, Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungen.

Blue California bietet diesen gesetzlich geschützten Inhaltsstoff an, das einzige Ergothionein-Produkt auf dem Markt, das durch natürliche Vergärung gewonnen wird. „Der einzigartige Gärprozess von Blue California ist die in der Branche bevorzugte Lösung, da alle Alternativen chemisch synthetisiert werden", sagte Katie Ferren, Vizepräsidentin für Vertrieb und Marketing.

Die überlegenen Eigenschaften von Ergo als Antioxidans und Entzündungshemmer helfen bei der Vorbeugung und Bekämpfung oxidativen Stresses. Diese natürlich vorkommende Aminosäure wird dem Körper gewöhnlich über Nahrungsmittel wie Pilze zugeführt, in denen es in grossen Mengen vorhanden ist. Kürzliche Studien haben Beziehungen zwischen den Ergo-Spiegeln im Körper, der Aufnahme von Pilzen und reduziertem Vorkommen altersbedingter kognitiver Beeinträchtigungen festgestellt.

„Der GRAS-Status macht ErgoActive® zu einer wirtschaftlich vermarktbaren und wertvollen Quelle", sagte Hadi Omrani, Direktor für technische und behördlichen Fragen.

Es gab kürzlich drei relevante Publikationen, deren letzte am 12. März 2019 im Journal of Alzheimer's Disease unter dem Titel „Der Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Pilzen und milder kognitiver Beeinträchtigung: Eine kohortenbasierte, übergreifende Studie" (The Association between Mushroom Consumption and Mild Cognitive Impairment: A Community-Based Cross-Sectional Study) trug.

Diese Studie wurde in Singapur in einer gemeinsamen Bemühung von Fachleuten der Biowissenschaften an medizinischen Bildungseinrichtungen, biowissenschaftlichen Instituten von Universitäten sowie Krankenhäusern durchgeführt. Die Studie kam zu dem Schluss, dass Erwachsene ab 60 Jahren, welche weniger Pilze verzehrten als die Kontrollgruppe desselben Alters, die mehr Pilze verzehrte, eine höhere Rate milder kognitiver Beeinträchtigung aufwiesen. Diese Daten unterstützen eine aufkommende Hypothese, dass bioaktive Präparate von Pilzen und speziell Ergo das Einsetzen von Neurodegeneration verzögern könnten.

In einer früheren Studie aus dem Jahr 2016 beobachteten die Autoren eine breite Variation der Ergo-Spiegel im Plasma zwischen Gruppen und brachten die Hypothese vor, dass ein „Mangel an Ergo ein Risikofaktor sein könnte, welcher Personen für neurodegenerative Erkrankungen prädisponiert". Die Teilnehmer an der Studie hatten ein Durchschnittsalter von 75 Jahren. Die Studie wurde in Biochemical and Biophysical Research Communications unter dem Titel „Die Ergothionein-Spiegel in einer Kohorte höheren Alters sinken mit dem Alter und den Anzeichen kognitiven Verlustes: Ein Risikofaktor für die Neurodegeneration?" (The Ergothioneine levels in an elderly population decrease with age and incidence of cognitive decline: a risk factor for neurodegeneration?) publiziert.

Die Hypothese, dass Ergo eine Rolle bei der Reduzierung milder kognitiver Beeinträchtigung spielen könnte, erfuhr im letzten Jahr weitere Unterstützung, als der amerikanische Biochemiker Dr. Bruce Ames Daten prüfte, welche anzeigen, dass reduzierte Spiegel der Aufnahme von Ergo zur Schädigung von Eiweissen, Lipiden und DNS durch Oxidation führen könnten. Sie wurde in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS) publiziert.

In seinem überzeugenden Artikel, „Verlängerung des gesunden Alterns: Vitamine und Eiweisse für Langlebigkeit" (Prolonging healthy aging: Longevity vitamins and proteins) beschreibt Bruce Ames Ergo und eine Handvoll weiterer Diätpräparate als „mutmassliche Vitamine für Langlebigkeit". Im Herzen dieser Hypothese steht, dass lebenslange, reduzierte Aufnahme von Ergo und weiteren Vitaminen, die möglicherweise durch zu hohen Konsum verarbeiteter Lebensmittel oder zu geringe Aufnahme von Lebensmitteln mit viel Ergo verursacht werden kann, zu zahlreichen altersbedingten Erkrankungen beitragen könnte. Die ausreichende Aufnahme von Ergo wiederum kann einen Beitrag zu gesünderem Altern leisten, speziell wenn sie mit gesünderen Essgewohnheiten kombiniert wird.

Informationen zu Blue California

Blue California produziert seit mehr als 20 Jahren überlegene Inhaltsstoffe für den globalen Markt durch Innovation und Herstellung natürlicher Präparate und botanischer Extrakte hoher Reinheit, die in den Branchen Lebensmittelprodukte, Getränke, Kosmetika, Düfte und Aromen und in Nahrungsergänzungen zur Anwendung kommen. Besuchen Sie www.bluecal-ingredients.com

Blue California ist auf der Messe SupplySide West des Jahres 2019 in Las Vegas an Stand 3051 vertreten.