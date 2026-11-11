Supalai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Supalai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.44 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.620 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18.61 Prozent auf 5.19 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.37 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch