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13.08.2026 06:37:00
Supalai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Supalai hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 0.87 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supalai 0.570 THB je Aktie eingenommen.
Supalai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.94 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.91 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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