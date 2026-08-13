Supalai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Supalai hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.87 THB. Im letzten Jahr hatte Supalai einen Gewinn von 0.570 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.94 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.91 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch