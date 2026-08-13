Supalai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Supalai hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.87 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.570 THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Supalai 6.94 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.91 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch