Supalai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Supalai hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.44 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supalai 0.620 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 5.19 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 18.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Supalai 6.37 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch