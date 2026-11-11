Supalai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Supalai hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.44 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.620 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5.19 Milliarden THB, gegenüber 6.37 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch