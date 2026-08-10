Suominen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suominen gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 105.6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch