Sunyard System Engineering legte Quartalsergebnis vor

Sunyard System Engineering hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 456.7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch