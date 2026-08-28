Sunwoda Electronic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunwoda Electronic liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunwoda Electronic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sunwoda Electronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.24 Milliarden USD im Vergleich zu 2.03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch