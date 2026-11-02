Sunwoda Electronic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sunwoda Electronic hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sunwoda Electronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.75 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch