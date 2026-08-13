SUNWELS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SUNWELS gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 17.17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUNWELS ein Ergebnis je Aktie von -22.350 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7.30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch