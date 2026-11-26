Sunway Bhd Registered veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sunway Bhd Registered hat ein EPS von 0.05 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.050 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.14 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 2.65 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch