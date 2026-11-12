Suntory Beverage Food hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suntory Beverage Food hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 113.11 JPY. Im letzten Jahr hatte Suntory Beverage Food einen Gewinn von 110.77 JPY je Aktie eingefahren.

Suntory Beverage Food hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 503.80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 471.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch