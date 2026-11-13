Suntory Beverage Food hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suntory Beverage Food hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.380 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Suntory Beverage Food 3.16 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch