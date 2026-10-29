Sunteck Realty: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sunteck Realty hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.34 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.62 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch