Sunstone Hotel Investors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunstone Hotel Investors hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 233.7 Millionen USD – ein Plus von 1.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunstone Hotel Investors 229.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch