Sunstone Development A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunstone Development A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.91 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.46 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch