Die Sunstar-Holding AG blickt auf ein Geschäftsjahr 2025/26 mit gegensätzlichen Entwicklungen zurück. Während die Sommersaison von einer robusten Nachfrage und steigenden Zimmerpreisen profitierte, prägten eine schwache Wintersaison, rückläufige Gästezahlen und […]

Der Beitrag Sunstar Gruppe: Starker Sommer, herausfordernder Winter erschien zuerst auf schweizeraktien.net.