Sunshine Silver Mining Refining Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sunshine Silver Mining Refining Company Registered präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunshine Silver Mining Refining Company Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch