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26.10.2026 06:37:00
Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0.25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.230 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 526.8 Millionen CNY gegenüber 474.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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